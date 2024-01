Jobson, ex-Botafogo, inicia preparação física para a disputa do Campeonato Acreano 2024

Na segunda-feira, 1°, o atacante Jobson, 35 anos, ex-Botafogo, iniciou os treinos de sua pré-temporada pela equipe do Rio Branco no estádio José de Melo, no centro da cidade – visando o campeonato acreano.

Nas redes sociais da equipe acreana, Jobson desejou um feliz ano novo a torcida e contou que a expectativa para a temporada é a melhor possível. “Que 2024 seja uma temporada maravilhosa pra todos nós que estamos chegando agora. O objetivo é conquistar títulos”, comentou.

O jogador, que teve destaque na Estrela Solitária do Rio de Janeiro é a principal contratação do Estrelão para a temporada de 2024. Ele atuou na atual temporada passada pelo Rio Branco-PR e o Capixaba-ES.

O Rio Branco tem no calendário do futebol profissional o Brasileiro da Série D, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Acreano.