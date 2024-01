Acre tem duas novas mortes por Covid; vítimas tinham só uma dose da vacina

Duas novas mortes por Covid-19 foram confirmadas no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, nos últimos 5 dias. Além disso, outro paciente com a doença está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde.

Conforme os dados, no dia 29 de dezembro, uma pessoa moradora de Cruzeiro do Sul foi morreu na unidade hospitalar e nesta terça-feira, 2, um morador de Mâncio Lima faleceu no mesmo local.

“Uma morte foi de um paciente que morava em Cruzeiro do Sul e que tinha comorbidades como diabetes e hipertensão. Ele foi atendido na unidade básica de saúde Francisco Sousa dos Santos e apresentou uma leve falta de ar. Depois, foi internado no Hospital do Juruá, onde faleceu”, explicou Valéria Lima, secretária de Saúde em Cruzeiro do Sul.

Ela explicou que o médico que atendeu o paciente colocou na notificação de óbito pós-covid, mas nos sistemas da secretaria não existe essa categoria, por isso ele entrou como covid. Valéria ressalta ainda que o paciente só tinha tomado uma dose da vacina contra a Covid-19. A pessoa de Mâncio lima, que foi à óbito, também tinha apenas uma dose da vacina.

Além do paciente na UTI, há outro com Covid na clínica médica do Hospital do Juruá. 38 novos casos da doença foram registrados nesta terça-feira, 2.

Em Cruzeiro do Sul, durante todo o ano passado, 7 pessoas morreram vítimas da doença.

Valéria Lima alerta a população sobre a importância da vacinação e pediu que as pessoas busquem as unidades básicas de saúde. “As unidades funcionam até às 19 horas”, afirma.

MAIS DE 180 MIL VACINAS APLICADAS EM CRUZEIRO DO SUL

Desde o início da pandemia, de acordo com Valéria, foram disponibilizadas testes rápidos, vacinas, atendimento médico e medicação.

“Foram aplicadas em Cruzeiro do Sul de 2021 até agora 184.406 doses de vacinas contra Covid 19. As vacinas seguem disponíveis nas nosaas unidades de saúde, bem como os testes. As pessoas devem concluir todo o esquema vacinal”, explica.

Em 2021 foram aplicadas 130.571 doses da vacina em Cruzeiro do Sul.Em 2022 foram 47.649 e no ano passado, foram 3.029 mais 3.157 doses de reforço da bivalente. A soma é de 184.406 doses do Imunizantes aplicadas no município em 3 anos.

VACINAS DE COVID-19 NO CALENDÁRIO NACIONAL

Desde o dia 1º de janeiro de 2024, a vacinação contra a Covid 19 para crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, está integrada ao Calendário Nacional de Vacinação Infantil em Cruzeiro do Sul. A medida, aprovada pela Anvisa e respaldada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde – SUS, foi adotada após deliberações em julho e novembro de 2023. O Programa Nacional de Imunização – PNI. efetivou essa inclusão.