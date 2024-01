Câmera de segurança flagra furto de carro no bairro Cadeia Velha

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o furto de um carro, na rua Amazonas, no bairro Cadeia Velha, manhã desta quarta-feira, 3, há cerca de 100 metros da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEMPCA).

No vídeo, o carro modelo Fiat Uno de placa MZP3H60, está parado em frente a um comércio, quando um homem aparece caminhando em sua direção, de boné branco. Ele parece girar algum tipo de chave e tem acesso rápido ao veículo, arrancando com o carro logo em seguida. O proprietário da Fiat, Felipe Santana, desconfia que um outro homem, que estava do outro lado da rua, possa ser comparado ao criminoso que furtou o seu veículo.

Quem visualizar o carro roubado pode entrar em contato com a polícia através do 190.