Após tiroteio na Cidade do Povo, SEJUSP diz que policiamento foi reforçado na região

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre informou que a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o tiroteio entre membros de organizações criminosas, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, na noite de terça-feira, 2. O secretário adjunto

da SEJUSP, Coronel Evandro Bezerra, disse que o estado tem feito operações constantes na região e destacou que está em andamento a construção de uma Base de Polícia Comunitária, na Cidade do Povo: “A polícia militar vai ficar com uma base fixa de policiamento, exatamente para mitigar este tipo de atuação criminosa na região”, disse.

Na noite da última terça-feira, 2, uma intensa troca de tiros foi registrada entre membros de facções criminosas Comando Vermelho e Bonde dos 13 no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. No reduto do B13, bandidos unidos ao CV buscaram tomar o território mais uma vez após anunciarem recentemente o domínio dos bairros Taquari e Amapá.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível observar os gritos de moradores da região, além dos faccionados do CV que estavam efetuando vários disparos contra membros rivais que também reviveram ao ataque.

Veja o comunicado da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre:

“O policiamento na região está sendo reforçado, a segurança está trabalhando agora para inibir esse tipo de ação por parte de organizações criminosas. Um alinhamento de ações está sendo traçado entre o Sistema Integrado de Segurança para conter o avanço de facções. Também é importante destacar que constantes operações policiais estão sendo realizadas na região. Hoje pela manhã, 5 armas foram apreendidas pela polícia militar, que vai intensificar abordagens e presença policial” .