Estado do Acre tem 2.300 vagas para formação superior; inscrições no SISU começam em 22 de janeiro

Entre 22 e 25 de janeiro, o Ministério da Educação (MEC) realiza o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que em 2024 passa a ter apenas uma edição anual. Serão ofertadas 264 mil vagas em instituições públicas de educação superior. No Acre, 2.300 vagas estão previstas, o que corresponde a 0,9% do total do país.

Os interessados em tentar uma vaga devem se inscrever no prazo indicado por meio do Portal Único de Acesso. Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, usados na seleção, serão divulgados em 16 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As vagas oferecidas no SISU são para cursos com início das aulas previsto para o primeiro e o segundo semestre de 2024, de acordo com os Termos de Adesão assinados pelas instituições. Ao todo, 127 universidades vão participar.

Regras importantes

– As vagas serão preenchidas exclusivamente segundo a ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as notas obtidas no Enem 2023

– O candidato não pode escolher em qual semestre vai ingressar, porque isso depende da classificação no curso pretendido, mas concorre às vagas do ano inteiro com uma única inscrição

– Todos os candidatos selecionados dentro das vagas disponíveis para a chamada regular devem realizar a matrícula na universidade no período indicado no edital.

Requisitos

Para participar do Sisu 2024, é necessário que o candidato tenha participado da edição de 2023 do Enem, não tenha zerado a prova de redação e não tenha participado do exame como treineiro.

Lei de cotas

Outra novidade é a adoção das alterações estabelecidas na nova Lei de Cotas. Assim, todos os candidatos inscritos no Sisu nesta modalidade serão classificados conforme seu desempenho no Enem e seu perfil socioeconômico, primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Em seguida, caso não sejam selecionados nela, serão classificados nas reservas da Lei de Cotas que seu perfil socioeconômico atenda. O objetivo é beneficiar, sem distorções, os candidatos realmente demandantes de política compensatória para acesso ao ensino superior.

Com informações de gov.com.