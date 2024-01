Por causa de gado, confusão entre vizinhos acaba em ameaça e prisão em Cruzeiro do Sul

Uma confusão entre vizinhos por causa de um boi acabou na prisão de pai e filho, nesta terça-feira, 9, na zona rural de Cruzeiro do Sul. João Alves da Silva e o filho dele, Cleber Oliveira da Silva, foram presos acusados de ameaçar, com o uso de armas, a vizinha deles, Antônia leda dos Santos Campos, na BR-364.

João teria amarrado um boi em uma cerca que divide a propriedade dele com a da mulher. Ela pediu que o animal fosse retirado do local, o que começou mais uma confusão entre os vizinhos, que se arrasta há dois anos.

Antônia leda relatou aos policiais militares que João a ameaça há dois anos, inclusive com tentativas de homicídio. Ela disse que registrou boletins de ocorrência na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul e que já obteve duas medidas protetivas contra João. ” Ele não respeita as ordens judiciais e continu a me perseguir e intimidar com armas. Eu já tenho duas medidas protetivas contra ele e pedi outra. Espero que desta vez ele seja punido mesmo “, concluiu ela.

De acordo com o tenente Robson Belo, a confusão é antiga entre eles. ” O caso foi atendido pelo Pelotão Florestal. Ela contou que foi ameaçada por eles com armas. Eles disseram que ela mandou tirar o boi do local e que, se eles não tirassem iriam ver. Eles foram presos e nós fizemos os encaminhamentos. Já existe procedimento na justiça, que deve decidir a questão ” pontua o policial.