Diretor diz que alagamento no bairro Plácido de Castro não foi causado pelo Saerb

O diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – Saerb, Enoque Pereira, disse acreditar que o problema que culminou no alagamento de ruas e residências durante uma chuva na madrugada desta quarta-feira, 10, no bairro Plácido de Castro, na capital, não foi causado pelo Saerb e sim pelo alto volume da chuva, que chegou a 69 milímetros.

Segundo Enoque, de fato o córrego usado para o escoamento de água da Estação de Tratamento passa pelo local, mas uma limpeza feita em novembro de 2023 ampliou o fundo do córrego. “É um problema que existe há 17 anos, mas em novembro fizemos uma limpeza lá e foi tirada muita lama, entulho e lodo, que inclusive custou mais de R$ 200 mil reais. Então, o que estava ao nosso alcance foi feito, mas infelizmente, por questão do volume das chuvas, [o alagamento] é uma situação que deve voltar a ocorrer”, afirmou, completando que o Saerb está trabalhando para adquirir um equipamento que deve ajudar para evitar o acúmulo de sujeira no leito do córrego.

Enoque explicou ainda que foram feitas ações de desvio para amenizar possível sobrecarga no córrego mencionado por moradores: “creio que essa situação foi por causa da chuva, não tem nada a ver com o Saerb, pois estamos fazendo toda a reciclação [sic] das impurezas com desvios. Agora começou o inverno e eu acredito que, infelizmente, essa situação deve voltar a ocorrer”.

Os moradores que tiveram suas residências invadidas pela água publicaram vídeos em redes sociais. Segundo um deles, um córrego que faz o escoamento da Estação de Tratamento I, do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – Saerb, acumula água e quando recebe muita chuva, transborda para as ruas. “A água da ETA vem junto com muita areia, acaba deixando o córrego raso. Tanto é que antes mesmo de chover já estava quase cheio”, explica o morador.