Estado do Acre registra 367 notificações de dengue na primeira semana de 2024

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), divulgou nesta quinta-feira, 10, um boletim informativo, com base nos dados reunidos pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), onde mostra que na primeira semana de 2024, de 1º a 7 de janeiro, foram registradas 367 notificações de dengue.

Segundo os números, somente na capital, Rio Branco, houve o maior número de registros, com 32,3% do total de notificações, seguida de Feijó, com 10,5% dos casos.

A menor taxa do estado até o momento, é o município do Bujari, que registrou apenas duas notificações de dengue na primeira semana de janeiro.

Conforme estimativas do Ministério da Saúde (MS), este ano o número de casos de dengue no Brasil pode chegar a cinco milhões. A projeção da elevação de casos se deve a uma combinação de fatores, em especial calor e chuva intensos, e ao ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil. Atualmente, os quatro sorotipos da doença (1, 2, 3 e 4) circulam no país, em uma situação considerada incomum.

Na última semana o governo do Acre publicou o decreto nº 11.396, que estabelece situação de anormalidade. A medida é uma forma de planejar, alinhar e reforçar as ações de combate a dengue em todo o estado, pelo período mínimo de 90 dias.

Com informações da Agência de Notícias do Acre