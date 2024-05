Polícia prende casal por tráfico de drogas no bairro Tancredo Neves

Uma guarnição tática do terceiro batalhão da Polícia Militar prendeu no domingo (20) um casal por tráfico de drogas, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Por meio de informações de terceiros, a guarnição soube que um casal havia acabado de receber certa quantidade de entorpecentes nas proximidades do Araújo do Aviário, momento em que se deslocaram para o bairro Tancredo Neves numa motocicleta.

Diante disso, a guarnição iniciou patrulhamento nas proximidades do bairro, onde conseguiu visualizar um casal numa moto, em que as características batiam.

Após perceberem a presença da viatura, o casal tentou fugir da guarnição e adentrou num terreno baldio, onde o cerco policial foi realizado com o auxílio de demais policiais do batalhão, resultando na apreensão do casal, com o qual estavam a droga e os materiais utilizados para sua confecção e venda. As partes envolvidas e os materiais apreendido foram levados à delegacia para as medidas cabíveis serem aplicadas.

