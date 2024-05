Grevistas cogitam fechar acesso da Ufac, em Rio Branco, a partir desta quarta (22)

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Terceiro Grau do Acre (SINTEST-AC), Alexsandro Braz, reunia nesta terça-feira, 21, parte de seu coletivo em frente à Universidade Federal do Acre (Ufac), para panfletar sobre as motivações da greve deflagrada por docentes, técnicos e alunos da instituição há mais de 70 dias.

De acordo com Braz, as entidades que participam do movimento grevista estão discutindo a possibilidade de, a partir desta quarta-feira (21), fechar o acesso de veículos para a Universidade Federal do Acre no campus de Rio Branco.

“Isso vai acontecer, provavelmente a partir de quarta-feira (22), estamos discutindo para fazer o fechamento. No caso, todos os veículos são impedidos de entrar, mas a pé o fluxo é liberado”, afirmou. A decisão só depende da razoabilidade da proposta do Governo Federal, que será posta à mesa hoje para tentar pôr fim aos movimentos grevistas em universidades de todo o país.

Ainda segundo Alexsandro, uma reunião que ocorre hoje no Anfiteatro Garibaldi Brasil discutirá demandas internas. Melhorias de condições de trabalho que são exigência da categoria. São elas: A implantação de uma política efetiva de combate ao assédio moral e sexual no âmbito da UFAC; a implantação do Programa de Gestão de Desempenho; a formulação de uma norma que estabeleça critérios objetivos para a relotação de servidores técnicos-administrativos; a formulação de norma interna que estabeleça critérios objetivos para solicitação de redução de carga horária para pessoas com deficiências; formulação de norma interna que estabeleça critérios objetivos de dimensionamento/redimensionamento de servidores; a recomposição de servidores TAE lotados no Colégio de Aplicação; o aprimoramento da gestão de trabalho da CAPSI por meio da contratação de novos servidores; a criação de políticas permanentes de assistência e acolhimento psicológico aos servidores da UFAC para promoção da saúde mental.