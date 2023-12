Dois bandidos armados agridem o senhor José Góes com vários chutes, e em seguida jogam ele no chão e efetuam dois disparos que atingiram o abdômen e a cabeça do senhor de 55 anos, e em seguida, anunciaram o assalto, renderam os clientes e subtraíram os celulares e pertences das vítimas. E logo em seguida a dupla foge do local.

