Drone de Alok prende em cabelo de mulher durante show em Florianópolis

Um drone prendeu no cabelo de uma mulher durante a realização de um show do DJ e produtor musical Alok, em Jurerê Internacional, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, neste sábado (30).

Um vídeo, que circula nas redes sociais, registrou as cenas. Nas imagens, é possível acompanhar quando outros participantes do evento tentam ajudar a moça a desprender seu cabelo do equipamento. O ocorrido se deu próximo ao palco em que o artista se apresentava.

Após o incidente, um funcionário do evento se aproxima da moça e consegue soltar o cabelo dela do dispositivo voador.

A agência também garantiu que ninguém se machucou e que Alok, após o ocorrido, chamou os envolvidos no acidente a seu camarim para se desculpar pessoalmente.

“Ninguém se machucou. Após o show, Alok levou os envolvidos até o camarim e se desculpou pelo ocorrido. Está tudo bem”, informou a assessoria do artista.

Alok, apenas em uma única rede social, possui mais de 28,3 milhões de seguidores que acompanham seu trabalho musical. Após os shows realizados na região sul e sudeste do país, o DJ segue agora para o nordeste. Neste domingo (31), ele realiza dois shows em Fortaleza, capital do Ceará.