Bandidos matam proprietário de bar e sobrinho durante assalto em Rio Branco

Por Davi Sahid

O empresário José de Góes Ferreira, de 55 anos, e o seu sobrinho, Natanael Goes Santos, de 34 anos, foram mortos a tiros na noite deste sábado, 30, após criminosos invadirem o Bar Fé em Deus, situado às margens da BR-364, na Vila Albert Sampaio, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o proprietário José de Góes estava atendendo os clientes no local, quando dois bandidos não identificados chegaram em uma motocicleta, desceram e em posse de uma arma de fogo invadiram o estabelecimento, anunciaram o assalto, renderam os clientes e subtraíram os celulares e pertences das vítimas.

Não satisfeitos, um dos bandidos foi até onde José estava e disse para que ele entregasse uma arma de fogo que ele possuía. O proprietário conseguiu pegar a pistola, trocou tiros com os criminosos e findou sendo atingindo com um tiro no abdômen e outro na cabeça. Após a ação, os bandidos fugiram correndo e subiram na motocicleta.

O filho de José, identificado como Uenem da Silva, de 29 anos, e o sobrinho Natanael, após o ocorrido entraram em um veículo modelo Fiat Argo de cor branco e de posse de uma arma legalizada, resolveram seguir os criminosos e quando chegaram na BR-364, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), eles encontraram a dupla na motocicleta e trocaram tiros com os bandidos.

O veículo Fiat Argo foi atingido com dois tiros e um dos projeteis acertou o para-brisa do carro e acabou ferindo Natanael no braço e o projétil ficou alojado no pulmão do jovem.

Ao ver o primo ferido, Uenem da Silva encaminhou Natanael a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Ele recebeu os primeiros atendimentos e em seguida os funcionários do hospital acionaram a ambulância do suporte avançado do SAMU. Os Paramédicos encaminharam Natanael estado de saúde grave ao Pronto-Socorro. O paciente sofreu um pneumotórax e ao dar entrada ao hospital não resistiu ao ferimento e morreu.

Uma ambulância de suporte avançado também foi enviada ao local do crime aonde o proprietário do Bar estava ferido, mas quando os Paramédicos chegaram, nada puderam fazer por José de Góes, já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Militares fizeram patrulhamento na região em busca de prender os dois bandidos, mas eles não foram encontrados.

O corpo de José e de Natanael que estava no Pronto-Socorro, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).