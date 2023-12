Festas de Réveillon não vão alterar trânsito e Ônibus vão circular até 4 da manhã

Apesar da expectativa da presença de milhares de pessoas nas festas de Réveillon do governo, no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, e da prefeitura, no Calçadão da Gameleira, o trânsito não sofrerá alterações em Rio Branco nesta virada de ano.

É que a mudança que geralmente ocorre para facilitar o trânsito de pessoas na região central da capital acreana já vem ocorrendo, que é a interdição da Ponte Juscelino Kubitschek, também chamada de Ponte Metálica, fechada para obras de reparo.

Com isso, quem quiser “cortar” os dois distritos da capital acreana vai poder usar a Ponte Coronel Sebastião Dantas, a Ponte de Concreto, que funciona nos dois sentidos, a ponte do final da Avenida Ceará e também a ponte da Via Verde.

A Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) anunciou uma linha especial de ônibus que sairá da região central, em frente à Galeria Cunha até a altura da Sabenauto, em próximo ao estádio Arena da Floresta para facilitar o fluxo de quem for assistir os shows do Réveillon do governo e pretende usar o transporte público.

“Essa linha vai circular de meia noite até às 4 da manhã, sempre indo e voltando para garantir o fluxo da população. Lembrando que os ônibus das linhas convencionais circulam até meia noite”, explica Benício Dias, superintendente da RBTrans.

Uma opção para quem quer voltar para casa depois da meia noite, são os táxis lotação que ficam exatamente em frente à Galeria Cunha, onde o ônibus de circulação especial para a virada de ano vai parar.