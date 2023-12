Doutor Raiz apresenta banhos e incensos para afastar energias negativas e atrair amor em 2024

Raimundo Nonato da Silva, o famoso ‘Doutor Raiz’, como é nacionalmente conhecido, contou em entrevista ao ac24horas nesta semana, direto do seu estabelecimento, no Novo Mercado Velho, na área central de Rio Branco, que cresceu a procura dos acreanos por ervas e incensos que afasta mau-olhado, energias negativas e de banhos naturais que possam atrair prosperidade em 2024.

Nascido no seringal Aquidabã, distante 12 km de Xapuri (AC), Raiz revelou que as ervas mais procuradas são arruda e alfazema, sendo que ambas servem para eliminar negatividade além de atrair prosperidade. O doutor disse que o preço das ervas custa em média de R$ 10 a R$ 25. “Ela serve para expulsar as energias negativas e trazer coisas prósperas, então ela tem um cheiro não muito bom Já a alfazema é uma das ervas mais antigas e serve para limpar”, explicou.

O profissional disse ainda que devido aos inúmeros casos de dengue na capital, os clientes estão procurando bastante incensos – que também são usados para realizar a chamada limpeza espiritual. Os valores variam entre R$ 5 a R$ 25. “O breu branco é maravilhoso, o sentonela que é tradicional, o Sandro do oriente e o mirra que tem poder em todos os sentidos. Além disso, elas servem para afastar a mosquitada que está nessa cidade”.

No entanto, o doutor mencionou que uma das principais procuras na loja é de banhos e ervas para atrair o amor nas festas de fim de ano. “Temos a rosa-branca para quem já tem seu amor e para quem ainda está atrás é bom o banho de pétalas rosas-vermelhas que são bastante utilizadas”, declarou.

Como tomar os banhos

Raimundo, entretanto, fez um breve relato de como as pessoas devem utilizar as ervas que, para ele, precisam ser tomadas antes das 18 horas. “É o recomendado, quando o sol se põe, tomando sempre do pescoço para baixo”, ensinou.