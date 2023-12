Motoboy tem dedo amputado ao colidir contra caminhonete na rua Rio de Janeiro; condutor fugiu

Por Davi Sahid

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete deixou o motoboy Esmael Silva de Almeida, de 40 anos, gravemente ferido na noite desse domingo, 3, na rua Rio de Janeiro, próximo ao cemitério São João Batista, bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Esmael trafegava em sua motocicleta modelo Honda CG 160 Start, de cor vermelha, no sentido centro-bairro, quando um motorista não identificado em uma caminhonete, que trafegava no sentido bairro-centro, invadiu a pista na contramão e colidiu de frente com o trabalhador.

Com o impacto, Esmael foi arremessado, sofreu uma amputação de um dedo no pé esquerdo e múltiplas escoriações. Após colidir no motociclista, o condutor do carro fugiu do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Esmael ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.