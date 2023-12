Mega da Virada: veja os números mais sorteados do concurso

A Mega da Virada 2023 deve pagar R$ 570 milhões, o maior prêmio da história do concurso especial. As apostas estão abertas desde o dia 13 de novembro, e podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h.

Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da Surpresinha (leia mais abaixo).

Mas há quem prefira se apegar às tendências da loteria. Afinal, quais são as dezenas mais sorteadas na história da Mega da Virada?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número 10 é o que mais marcou presença nos sorteios. A dezena já apareceu, até agora, em cinco edições da loteria.

Na sequência, vem o número 5, com quatro aparições. Veja outras dezenas na tabela abaixo:

Ainda tem dúvidas sobre a Mega da Virada? Veja abaixo perguntas e respostas:



1.Como jogar?

2.Qual o valor das apostas?

3.Quais as chances de levar a bolada?

4.Quais são as faixas de premiação?

5.Como o valor do prêmio é estipulado?

6.Onde conferir o resultado?

7.Como resgatar o prêmio?

8.Quais as maiores cifras já pagas pela Mega da Virada?



Como jogar?



Os jogos podem ser feitos pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal Loterias Caixa ou usando volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país. Clientes do banco também podem fazer suas apostas pelo internet banking.



Quem aposta também pode escolher participar do concurso por meio de bolões, preenchendo o campo específico no volante.



Além disso, o jogador pode adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Qual o valor das apostas?

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5 — e é a mais barata do concurso. Já os jogadores que querem aumentar as chances de ganhar podem marcar mais números no volante do concurso.

Quanto mais dezenas escolhidas, entretanto, mais cara a aposta. O jogo com 20 números marcados, por exemplo, custa R$ 193.800,00 (veja tabela mais abaixo).

Quais as chances de levar a bolada?

Depende da quantidade de números jogados. Com uma aposta de seis números, por exemplo, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em mais de 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Com 20 números, as chances saltam para uma em cada 1.292.

Quais são as faixas de premiação?

Diferentemente da Mega-Sena e de outros concursos, a Mega da Virada não acumula. Isso significa que o prêmio é pago mesmo que nenhum apostador acerte as seis dezenas.

Na prática, portanto, casa não haja um ganhador na primeira faixa (seis dezenas), o valor passa para os ganhadores da segunda — e assim por diante. Dessa forma:

•Primeira faixa – seis acertos (sena). Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números;

Não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números; •Segunda faixa – cinco acertos (quina). Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números;

Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números; •Terceira faixa – quatro acertos (quadra). Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.​​​

Como o valor do prêmio é estipulado?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a maior parte do prêmio vem da arrecadação com as vendas de bilhetes do próprio sorteio.

Também incrementam a cifra da Mega da Virada os valores acumulados dos prêmios regulares da Caixa ao longo do ano.

Onde conferir o resultado?

Os sorteios das Loterias Caixa são realizados em São Paulo. Os apostadores da Mega da Virada podem acompanhar a transmissão ao vivo pelas páginas da instituição no YouTube e no Facebook.

Os números sorteados e o rateio do prêmio também ficam disponibilizados no site da Caixa após a realização do concurso.

Como resgatar o prêmio?

O sortudo poderá receber o prêmio nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após o ganhador se apresentar em uma agência.

Os documentos necessários são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF.

A Caixa lembra que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa.

As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, diz a instituição, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio.

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para receber. Passado esse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

No caso de prêmios de até R$ 2.112,00, como em outros concursos, os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas.

Veja os dez maiores prêmios da Mega da Virada até agora 1.2022: R$ 541,9 milhões

2.2021: R$ 378,1 milhões

3.2020: R$ 325,2 milhões

4.2017: R$ 306,7 milhões

5.2019: R$ 304,2 milhões

6.2018: R$ 302,5 milhões

7.2014: R$ 263,2 milhões

8.2015: R$ 246,5 milhões

9.2012: R$ 244,7 milhões

10.2013: R$ 224,6 milhões