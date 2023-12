Igrejas terão missas e cultos na véspera de Natal em Rio Branco; veja a programação

Com a proximidade do Natal, as igrejas divulgaram suas programações voltadas ao público que pretende celebrar ouvindo a palavra de Deus, tanto na véspera, domingo, 24, quanto também na segunda-feira, 25.

O representante da igreja católica, padre Manoel Costa, revelou que a igreja celebra o 4° domingo do advento de preparação ao Natal e que a missa será no início da noite – para os religiosos poderem celebrar a chegada do Natal próximo de suas famílias. “A missa do Natal será celebrada às 19 horas em todas as igrejas e na catedral com o Bispo Joaquim. Já na segunda, a celebração também será às 19 horas”, explicou o cardeal.

Já boa parte das igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, deverá realizar na noite que antecede a chegada do Natal um culto alusivo aos fiéis – com pregações e músicas.

O ato ocorrerá às 18:30 e terá duração de 2 horas na Avenida Antônio da Rocha Viana, templo sede da igreja. “É um grupo grande de pessoas. A atração principal é a participação do pessoal de toda a igreja, onde o objetivo é exaltar Cristo”, disse o pastor e presidente da igreja, Luiz Gonzaga.

A tradicional Igreja Batista do Bosque (IBB) informou que não deverá realizar culto alusivo na véspera de Natal.