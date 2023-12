Governador Gladson Cameli anuncia maior concurso público da história da Educação no Acre

Durante a cerimônia do primeiro Prêmio de Comunicação do Governo do Acre, realizado nesta quarta-feira, 20, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli surpreendeu ao revelar planos ambiciosos para a Educação estadual. Em um pronunciamento emocionante, Cameli anunciou o lançamento do maior concurso público da história da educação do Acre, visando ao preenchimento de três mil vagas efetivas.

“Aproveitando a presença da imprensa, venho anunciar uma iniciativa crucial para fortalecer a educação em nosso estado. Estamos abrindo um concurso público com três mil vagas, visando recompor o quadro de professores efetivos do Estado. Lembro a todos que estas são oportunidades para professores efetivos, profissionais de carreira, garantindo assim a estabilidade funcional, tão valorizada em nosso sistema educacional. Esse concurso representa um passo significativo para o fortalecimento da educação em nosso estado”, afirmou o governador.

Recomposição do Quadro de Professores Efetivos

O concurso é promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e a Secretaria de Estado de Administração. Serão oferecidas duas mil vagas para o cargo de Professor P2-30h, 500 vagas para o cargo de Professor P2-30h com especialização em Educação Especial e outras 500 vagas para o cargo de Apoio Administrativo Nível II – 30h.

Além do governador Gladson Cameli, esteve presente o titular da SEE, secretário Aberson Carvalho, que reforçou a importância de um concurso dessa magnitude na reposição das vagas de professores efetivos em todo o estado.

Entre os pontos positivos está o aumento significativo no número de professores para atender a Educação Básica, o aprimoramento no atendimento aos alunos e o substancial investimento na área da educação, refletindo o compromisso do governo com o ensino de qualidade.

O edital completo do concurso será publicado no Diário Oficial do Estado nos próximos dias.