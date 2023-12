Ator do filme coreano “Parasita” é encontrado morto dentro de carro, diz polícia de Seul

O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, de 48 anos, conhecido internacionalmente por seu papel no filme vencedor do Oscar “Parasita”, morreu enquanto era investigado por uso de drogas ilegais, confirmou a polícia nesta quarta-feira (27).

A polícia da capital Seul disse em comunicado que recebeu uma denúncia de desaparecimento do gerente de Lee. O ator foi encontrado em seu carro na manhã desta quarta-feira.

A causa da morte é “presumivelmente suicídio”, disse a polícia.

Fotos da cena na quarta-feira mostram equipes forenses investigando um carro isolado por fita policial.

A polícia da cidade de Incheon confirmou que Lee foi interrogado três vezes desde outubro, como parte de uma investigação sobre suposto uso de drogas.

Lee foi convocado pela polícia recentemente em 23 de dezembro e detido por 19 horas antes de ser libertado no dia seguinte.

Ao longo da investigação, todos os testes de drogas de Lee deram negativo, disse a polícia de Incheon, sem especificar quantos testes ele havia feito.

Lee alegou que foi induzido a usar drogas e posteriormente chantageado pelo mesmo indivíduo, disse a polícia. Lee entrou com uma ação contra o suposto chantagista, de acordo com a polícia, que acrescentou ter recebido uma denúncia sobre seu suposto uso de drogas antes de ele entrar com a ação.

A polícia também ofereceu condolências à família do ator, dizendo que tentou evitar vazamentos na mídia sobre sua investigação sobre drogas antes de sua conclusão – de acordo com a lei sul-coreana, que proíbe os envolvidos em uma investigação criminal de divulgar fatos sobre o suspeito antes que uma acusação pública seja divulgada.

O funeral de Lee será realizado “discretamente” com a presença de familiares e colegas, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta quarta-feira, citando sua agência, Hodu & U Entertainment.

“O ator Lee Sun-kyun faleceu hoje”, disse a empresa, segundo a Yonhap. “Não há como conter a tristeza e os sentimentos devastados.”

“Por favor, evite espalhar informações falsas baseadas em especulações ou suposições”, acrescentou a empresa.

A CNN entrou em contato com a agência para comentar e não obteve resposta imediata.

Lee foi aclamado por seu papel como Park Dong-ik, o pai da rica família Park em “Parasite”. Ele também recebeu elogios por seus papéis na série de televisão de 2007 “Behind the White Tower”, na série de 2010 “Pasta” e na série de suspense de ficção científica “Dr. Brain”, pelo qual foi indicado ao Prêmio Emmy Internacional.