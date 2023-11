VÍDEO: Incêndio atinge fábrica da Cacau Show em Linhares, no Norte do Espírito Santo

Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica da marca de chocolates Cacau Show, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7). Uma fumaça densa cobriu o céu da região e podia ser avistada a quilômetros de distância nesta manhã. Por volta da volta das 10h, bombeiros ainda tentavam conter as chamas, mas não houve registro de feridos.