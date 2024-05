Más condições de ramal na Transacreana vira denúncia “produtores abandonados

O Sindicato dos Extrativistas e Trabalhadores Assemelhados de Rio Branco – SINPASA fez denúncias à imprensa na manhã desta sexta-feira (10) a respeito do que alega ser um abandono do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – Deracre das obras no ramal Nova Olinda, uma continuação da Estrada Transacreana, na zona rural de Rio Branco. Em nota, o Deracre diz que faz ação de tapa buraco na parte já pavimentada da rodovia AC-90 (Transacreana) e trabalha em ramais mesmo em período de chuvas.

De acordo com o presidente do sindicato, Josimar Ferreira do Nascimento, as condições do ramal Nova OIinda e em outros do entorno são péssimas e tem causado acidentes, inclusive gravíssimos. Nesta sexta-feira (10), uma camionete capotou na altura do quilômetro 180. “Nós já fizemos várias denúncias ao Ministério Público sobre as empresas que prestam serviços nesses ramais. A empresa que está trabalhando cava a estrada, esburacando ainda mais. Ao longo de 6 anos dessa gestão estadual, os trabalhos de recuperação ainda não chegaram nem no quilômetro 6. Alguns dias atrás um casal vinha numa moto no quilômetro 100, de tanto bater em buraco o pneu estourou e a senhora até hoje está internada no PS, tiveram que tirar parte do crânio dela. É uma situação grave nas nossas rodovias”, disse Ferreira.

Ainda segundo Josimar, de um modo geral, a categoria dos extrativistas tem se sentido abandonada pelo poder público. “Essa estrada abastece a mesa de grande parte da população de Rio Branco, tem condições de ser um grande pólo produtor mas falta apoio. Vemos nossos produtores e extrativistas serem envolvidos em acidentes, muitas vezes com sequelas. Queremos a valorização da categoria, queremos ser assistidos pelo poder público. Somos a categoria menos valorizada e humilhada pelo poder público. Até pra ir numa OCA fazer um documento nós temos que fazer um agendamento e esperar uma ligação, mas como se onde a gente mora não tem internet, não tem sinal de telefone?”, questionou o sindicalista.

Procurada pela reportagem, a assessoria do Deracre afirmou que tem trabalhado na aplicação de recursos que estão sendo investidos nesse primeiro trecho da AC-90, onde uma empresa contratada tem trabalhado do km 1 ao km 17 para que em breve seja executado o recapeamento asfáltico. Disse ainda que neste período de chuvas tem trabalhado para melhorar os ramais da Transacreana para garantir o acesso das rotas escolares.