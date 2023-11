Presidente da Fundhacre é agredido por bandidos durante assalto em estrada

O presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, foi vítima de um assalto na noite dessa terça-feira, 31, na estrada de Porto Acre.

O gestor teve o veículo que dirigia abordado por dois homens armados por volta das 19 horas. Os bandidos exigiram dinheiro e, como não encontraram, agrediram João Paulo com uma coronhada, levando o celular e a carteira com os cartões bancários.

O presidente da Fundhacre recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

O ac24horas conversou com Duciana Araújo, diretora-geral da Fundhacre, que explicou que João Paulo está bem, apesar do susto, e no momento, está com a família, se recuperando do assalto.

“Foi um momento de aflição, devido um assalto que sofreu na noite de ontem, a caminho de casa. Nesse momento nosso presidente segue bem, ao lado de sua família, se recuperando”, disse à reportagem.