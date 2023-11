Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (25/11)

Plateia de Coliseu

Data estelar: Marte e Saturno em quadratura

Há momentos em que se torna necessário tomar decisões graves e difíceis, porque não há nenhuma opção disponível que deixe de provocar efeitos colaterais problemáticos, apenas alternativas com as quais a alma não sente simpatia alguma, se vendo na obrigação de, talvez, escolher a que menos sofrimento provocar.

Só quem se encontra nessa situação sabe o nível de estresse que isso provoca, muito mais ainda porque do lado de fora sempre haverá os moralistas de plantão, rápidos no gatilho para criticar a atuação alheia, indicando com maravilhosa simplicidade o que deveria ter sido feito, já que a ação empreendida não parece ter sido a ideal.

Esses moralistas de plantão são encarnações de quem era plateia no Coliseu e criticava os gladiadores por terem sido derrotados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Há horas em que a alma atormenta a si mesma imaginando que poderia ter tomado outras decisões no passado, porém, essa é uma condição que precisa ser administrada com sabedoria, sem a levar tão a sério assim. Passa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O certo seria reagir com firmeza às provocações, porém, o resultado seria contraproducente. Portanto, dessa vez tente se conter da melhor maneira possível e navegar pelas contrariedades com cara de panorama.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando você sinta que seus princípios sejam atacados, procure observar o tipo de pessoa que faz isso antes mesmo de responder ou reagir, porque talvez você conclua que não valeria a pena despender tal esforço.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nenhum atalho disponível, tudo há de seguir as linhas tortas mediante as quais a Vida escreve direito. Não há atalhos, apesar de que as pessoas os oferecem, convencidas de as vantagens existirem. Não há atalhos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Não é raro que sejamos nossos piores inimigos, quando teimamos em fazer as coisas do nosso jeito desconsiderando todos os sinais que avisam que isso não seria o melhor. A teimosia precisa ser usada em doses ínfimas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sobram motivos para criticar tais ou quais pessoas, cujas ações são verdadeiras afrontas. Porém, não há tempo para criticar e solucionar ao mesmo tempo, sua alma terá de escolher entre uma e outra ação. Só isso.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há momentos, como agora, em que surgem tensões que não podem ser explicadas, quanto menos solucionadas. Procure passar por este momento sem sujar suas mãos e sem arrumar complicações que depois seria difícil solucionar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É importante defender seus interesses tanto quanto avançar no terreno de os aprimorar e expandir, porém, tenha em mente que esse direito é universal, e que há outras pessoas no mesmo caminho pelo qual você transita.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Nem sempre os impedimentos devem ser superados, em alguns casos surgem para serem respeitados e você os aproveitar para tomar um tempo e refletir melhor sobre quais seriam as maneiras mais sábias de se comportar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando pareça impossível se conter diante dos absurdos que sua alma testemunha, respire fundo e retire forças de seu coração para se conter e não reagir de imediato, mas depois de um tempo agir com serenidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O medo continua sendo a moeda corrente dos relacionamentos sociais, e as pessoas, mesmo as de boa vontade, dão conselhos se baseando nesse terrível sentimento. Procure clarear sua mente e deixar de lado o medo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O cenário, definitivamente, não é o ideal, porém, é o que você tem para continuar em frente com seus planos. Para as pessoas que só apresentam contrariedades, procure lhes dar um olhar piedoso, não sabem o que fazem.