Homem é filmado duas vezes roubando farmácia em Cruzeiro do Sul e é preso em flagrante

Na noite dessa segunda-feira, 20, um homem roubou vários produtos de uma farmácia na região central de Cruzeiro do Sul, voltou ao local para pegar mais itens e foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

A primeira ação o ladrão é filmado por uma pessoa do lado de fora da drogaria. Depois de pôr vários itens em uma mochila, ele vai embora com o material.

Em seguida o homem voltou para buscar mais itens, tendo sido preso em flagrante pela Polícia Militar. As duas ações foram registradas em vídeo.

“A guarnição de serviço da companhia de rádio patrulhamento, durante rondas na Av. Coronel Mâncio Lima, observou um indivíduo no interior da drogaria Pague Menos, abaixado, tirando os produtos de uma prateleira e colocando numa mochila. A guarnição adentrou o estabelecimento, e abordou o indivíduo, onde foi possível constatar que vários produtos pertencentes à farmácia já estavam no interior da mochila. Diante de um flagrante de furto, foi dado voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à delegacia de polícia civil para os procedimentos cabíveis”, relatou a Assessoria de Comunicação da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.