Avião com drogas invade fazenda do cator Leonardo; dois morrem em confronto

Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína pousou na fazenda Talismã do cantor sertanejo Leonardo, em Jussara, a 270km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar, houve confronto com os criminosos. Dois homens foram alvejados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Um terceiro fugiu para região de mata.