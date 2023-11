Pioneira na TV, atriz e apresentadora Lolita Rodrigues morre em João Pessoa aos 94 anos

Na época da morte do humorista, apresentador e diretor de teatro Jô Soares, em 2022, a famosa entrevista das amigas Lolita Rodrigues, Nair Bello e Hebe Camargo foi resgatada por internautas, que a elegiam como um dos momentos mais icônicos do então Programa do Jô. E naquele momento, a filha de Lolita, Silvia Rodrigues, relembrou um pouco da amizade da mãe com as duas amigas inseparáveis.