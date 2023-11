Enem 2023: primeiro dia começa neste domingo (5); quase quatro milhões estão inscritos

Quase 4 milhões de candidatos estão inscritos para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, que começa neste domingo (5) com as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação.

A partir das 18h30, o g1 divulgará o gabarito extraoficial das questões e fará a correção ao vivo com professores do curso Anglo.

Para não ter stress e correr o risco de perder a prova, a recomendação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é chegar às 12h no local do exame. A fim de evitar qualquer contratempo, o candidato deve sair com antecedência de casa, conferindo antes se está com a documentação e material necessários. Não se esqueça de que, aos domingos, a frota de ônibus e trens, geralmente, é reduzida.

O local do exame consta do Cartão de Confirmação da Inscrição de cada participante, que pode ser acessado em https://enem.inep.gov.br/participante/. Não é obrigatório levá-lo, mas com ele em mãos facilita para localizar o prédio e a sala onde fará a prova.



Para não levar nenhum susto em 5 e 12 de novembro, datas da avaliação, participe do joguinho abaixo feito pelo g1 e descubra o que é permitido usar no Enem. Mais abaixo, veja outros detalhes das exigências do Inep.

O que levar no Enem

•RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

•Caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar);

•Cartão de confirmação de inscrição;

•Lanche (ideal é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo). O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala. Dica: Como são cinco horas e meia de exame, é recomendado que o candidato vá com uma roupa confortável e calçados que não apertem.

Exemplos de documentos digitais de identificação que serão aceitos pelo Inep:

•e-Título,

•Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital; e

•RG Digital.

Atenção: O candidato deve apresentar o aplicativo oficial ao fiscal — capturas de tela não serão válidas. Após a entrada na sala de aula, o uso do celular continuará vetado.

O que não pode no Enem

•Telefones celulares, calculadoras ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de provas. Caso algum som seja emitido dos aparelhos durante a prova, o candidato será eliminado;

•Qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens;

•Óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros;

•Bebidas alcoólicas, cigarro e/ou drogas ilícitas. Atenção: O envelope porta-objetos, lacrado e identificado, deve ser mantido debaixo da carteira desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.

A partir das 13h (horário de Brasília), é permitido ir ao banheiro, mas desde que acompanhado pelo fiscal.



Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

•Abertura dos portões: 12h

12h •Fechamento dos portões: 13h

13h •Início das provas: 13h30

13h30 •Término das provas no 1º dia: 19h

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

Correção: vale a pena chutar?

As questões são corrigidas usando um modelo matemático chamado de Teoria de Resposta ao Item (TRI). A prova é preparada com perguntas pré-classificadas como fáceis, médias e difíceis. O esperado é que o candidato tenha um desempenho melhor nas mais simples. A TRI faz uma análise estatística, “antichute”, para calcular uma nota final que indique se houve coerência nas respostas.

Definindo de forma simplificada, esse é um método que busca priorizar a coerência no desempenho dos candidatos. A nota não é simplesmente a soma do número absoluto de acertos.

Se alguém acerta as questões mais difíceis, mas erra aquelas consideradas fáceis, provavelmente “chutou” as respostas. Por isso, terá uma nota inferior à de um estudante que acertou as fáceis, mas errou as mais complexas (veja ilustração abaixo).

Por qual parte começar: questões ou redação?

Além do conteúdo, um bom desempenho na prova também depende de organização por parte do candidato a fim de administrar bem o tempo para a resolução das questões e a redação. Veja dicas abaixo:

1.Começar pelas questões mais fáceis.

2.Assinalar as perguntas que forem “puladas”.

3.Intercalar a redação e as perguntas.

4.Reservar, no máximo, 1 hora e meia para a redação.

5.Dividir o tempo por etapas (redação, ciências humanas e linguagens), e não por perguntas.