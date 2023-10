Motorista de aplicativo e filho de 12 anos sofrem acidente na BR-364, próximo a Sena Madureira

O motorista de aplicativo e locutor de rádio Silva Pedra sofreu um acidente no domingo, 15, na BR-364, quando se dirigia de Tarauacá para Rio Branco com objetivo de fazer exames médicos na coluna e resolver outras questões pessoais. A informação foi confirmada pelo Blog do Alcioly.

Silva disse que vinha tranquilo na rodovia em companhia do filho Davi Pedra, de 12 anos, quando próximo de Sena Madureira, um motorista invadiu a contramão. “O cara entrou na contramão e eu fui desviar. Nesse momento saímos da estrada e meu carro capotou 3 vezes. Meu filho foi jogado pra fora na primeira capotada e eu só saí depois que o carro parou encostado numa cerca”, contou.

Pai e filho foram atendidos no hospital em Sena Madureira e passam bem. “Graças a Deus nada de grave. Fomos atendidos no hospital de Sena e Rio Branco e agora estamos em casa. Meu carro, que é meu instrumento de trabalho e renda, ficou destruído” disse Silva.