Homem é assassinado com várias facadas e pauladas na estrada de Sena Madureira

Na manhã desta segunda-feira, 16, o marceneiro Nacife Passos, conhecido por “Bodó”, foi vítima de assassinato no polo moveleiro de Sena Madureira, que fica na estrada que dá acesso ao município de Manoel Urbano, interior do Acre.

Segundo apurado e divulgado pelo portal Yaconews, o homem foi alvejado com várias perfurações de faca e também pauladas. O serralheiro acabou vindo a óbito antes mesmo de receber atendimento médico.

O autor do crime se evadiu do local e ainda não há nenhuma suposta motivação para a sua morte, no entanto, populares contam que Nacife se envolveu em um acidente de trânsito, vindo a vitimar uma mulher.

A Polícia Civil deve investigar as causas e motivação da morte.