Gonzaga vistoria obras na BR-364 e destaca trabalho realizado pelo DNIT

O deputado estadual Luiz Gonzaga, presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), acompanhou na quarta-feira (11) os serviços de recuperação da BR-364, entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul, realizado pelo DNIT.

Gonzaga aproveitou para fazer a viagem até Cruzeiro do Sul pela estrada para vistoriar os trabalhos de recuperação da principal rodovia do Acre. O parlamentar participará de audiência pública para debater sobre a economia e temas sociais no Juruá.

“Estivemos vistoriando as obras de recuperação da BR-364 que estão sendo feitas pelo DNIT e vimos um grande avanço. Há alguns meses atrás estivemos em comitiva fazendo uma vistoria e a rodovia estava em péssimas condições. Hoje a gente vê uma grande mudança e um trabalho de qualidade. Isso é importante porque precisamos dessa estrada, principalmente o povo do Juruá. Esse é o serviço que queremos, uma rodovia de qualidade”, disse o deputado.

Luiz Gonzaga conversou com técnicos do DNIT que explicaram que o trecho visitado pelo deputado, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, está passando por reconstrução da malha asfáltica de forma permanente.

“Estamos fazendo um trecho com 7 quilômetros de forma permanente. Esse trabalho é feito para não causar mais problema. São várias camadas de pedra para evitar erosões e buracos”, disse um dos técnicos.

Gonzaga é reconhecido no Acre como um deputado atuante quando o assunto é buscar melhorias para a BR-364. O parlamentar já integrou diversas comitivas até Brasília em busca de recursos para reconstrução da estrada.

