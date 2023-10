Homem é ferido em ataque criminoso a residência no bairro Recanto dos Buritis

Por Davi Sahid

Edmax de Freitas Costa, de 32 anos, foi ferido com um tiro na madrugada desta quinta-feira, 12, dentro de uma residência situada na rua Valmar, no bairro Recanto dos Buritis, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Edmax estava participando de uma bebeira com amigos na casa quando dois criminosos não identificados e se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros na direção da residência.

Edmax foi atingido com um projétil na virilha direita. Já os demais amigos da vítima saíram ilesos do ataque. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Freitas ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, colheram as características da motocicleta e dos autores do ataque, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-los, mas eles não foram encontrados.

A Polícia acredita que o crime esteja relacionado à guerra entre organizações criminosas, uma vez que Edmax já possui passagens pela justiça e durante atendimento médico fazia apologia a uma facção, fazendo gesto com a mão.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).