EUA acusam jatos chineses de postura “coercitiva e arriscada” contra caças americanos

Os EUA registraram mais casos de comportamento “coercitivo e arriscado” de pilotos chineses contra aeronaves norte-americanas nos últimos dois anos nos mares do Leste e do Sul da China do que em toda a década anterior, segundo disse o principal funcionário do Pentágono encarregado da segurança no Indo-Pacífico, na terça-feira (17).

“Desde o outono de 2021, vimos mais de 180 incidentes desse tipo”, disse Ely Ratner, secretário adjunto de defesa para Assuntos de Segurança do Indo-Pacífico.

Para detalhar o comportamento padrão, o Pentágono divulgou fotos e vídeos anteriormente não públicos de caças chineses interceptando aeronaves dos EUA voando no espaço aéreo internacional.

As imagens, que datam de janeiro de 2022, mostram caças chineses aproximando-se perigosamente de jatos militares dos EUA no espaço aéreo internacional, numa tentativa de “intimidá-los”, disse o Pentágono num comunicado sobre os incidentes.

Alguns dos caças chineses chegaram a 6 metros de distância dos aviões norte-americanos, mostram os vídeos.

“É uma campanha centralizada para realizar estes comportamentos de risco, a fim de coagir uma mudança na atividade operacional legal dos EUA”, acrescentou Ratner.

Uma foto de 10 de agosto mostra um caça chinês se aproximando de um jato dos EUA, que teve que realizar “procedimentos de defesa” para evitar o avião chinês que chegou a 15 metros e depois “rolou” sob o avião dos EUA, disse o Pentágono.

As fotos e vídeos também mostram os jatos chineses lançando objetos e projéteis, incluindo sinalizadores.

“Como o secretário Austin disse em várias ocasiões, o [Exército de Libertação Popular da China, ou EPL] pode e deve acabar com esse comportamento, ponto final”, disse o comandante do Comando do Pacífico dos EUA (Indopacom), almirante John Aquilino, na terça-feira.

O Secretário da Defesa Lloyd Austin e outros funcionários do Pentágono “já levantaram as suas preocupações sobre este comportamento numa série de ambientes, incluindo durante os compromissos do Secretário em 2021 e 2022 com o General Wei Fenghe, então Ministro da Defesa Nacional da República Popular da China (RPC), bem como as observações públicas do Secretário no Diálogo Shangri-La em 2022 e 2023”, disse o Pentágono.