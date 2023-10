Estado promove ação para as crianças do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco

Foto: Dhárcules Pinheiro/Sejusp

O governo do Estado do Acre, por meio do Programa Acre Pela Vida, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), realizou nesta quinta-feira, 12, uma vasta programação voltada para as crianças do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

Durante a ação, foi realizada a entrega de mais de 1.700 brinquedos arrecadados pelas secretarias de Estado.

O evento ocorreu no Centro Cultural do bairro, e contou com o apoio de diversas ONGs e grupos sociais. Além disso, cada secretaria se mobilizou para apoiar e colaborar com a ação.

Entrando na comemoração do Dia das Crianças, Érica Gama foi uma das mães que se fantasiaram para levar sua filha à festividade. Vestida de Bat Girl, Érica, 24, levou a pequena bailarina Valentina, 6, para participar do evento.

“É o segundo ano que trago a minha filha e considero uma ação muito importante, pois traz muita felicidade para as crianças do bairro. É uma festa muito bem organizada”, destaca a moradora do cidade do Povo.

“Está ação é comemorativa ao Dia das Crianças e temos uma previsão de 1.700 crianças participando desse dia festivo, onde foram montados vários brinquedos, além da distribuição de alimentos, presentes e água para as crianças”, ressalta o secretário de Segurança, coronel José Américo Gaia.

O coordenador do projeto Acre Pela Vida, o coronel Atahualpa Batista Ribera, conta que esta é uma comemoração do governo Acre e tem a finalidade de promover a paz.

“O Cidade do Povo foi escolhido para agregar um número de crianças em um único local, em que queremos trazer uma cultura de paz e cidadania. Houve uma colaboração de todo o Estado na doação de presentes para as crianças. Além disso, está sendo ofertado lanches, pula-pula, escorrega, pátio do Detran, planetário da secretaria de Educação, Proerd, entre outras atividades”, expõe o coordenador.

“Aqui é uma demonstração de que o governo se faz presente por meio do programa Acre Pela Vida, fazendo esse trabalho preventivo de diálogo com as famílias e, ao mesmo tempo, realizando essa comemoração com as crianças trazendo esse espírito de irmandade, fraternidade e união. Este é um trabalho de equipe que o governo faz em todas as áreas e aqui na área da Segurança Pública não é diferente”, relata o secretário de Governo Alysson Bestene que estava representando o governador Gladson Cameli. Também estiveram presentes o comandante da Polícia Militar do Acre, Luciano Dias, o presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Minoru Kimpara, o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita e a procuradora-geral do Estado, Janete Melo.

Voluntariado

A responsável pelo Coral da Comunidade São Marcos, da Igreja Católica, Claúdia Souza, conta que há cinco anos iniciaram o trabalho de música com as crianças que agora participam de eventos por toda a cidade.

“Aqui são 22 crianças se apresentando no coral, mas temos vários outros projetos, com aulas de canto, instrumentos, teatro, envolvendo uma média de 62 crianças”.

“A gente faz parte da comunidade, somos da ONG Coração Solidário, e estamos participando dessa festa linda que realizamos anualmente junto com a secretaria. Aqui no Centro Cultural trazemos muitas atividades, tem capoeira, funcional e interação com as crianças”, explica uma das representações da ONG, Rayssa Oliveira.