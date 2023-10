Cristiano Ronaldo pode ser punido com 100 chibatadas por beijo em iraniana; entenda

O craque Cristiano Ronaldo poderá ser acusado de adultério por ter abraçado e beijado o rosto da artista iraniana Fatemeh Hamami.

Segundo informações divulgadas pela mídia italiana nesta quinta-feira (12), existe a possibilidade de o astro português ser punido com até 100 chibatadas caso retorne ao Irã em outra oportunidade.

O encontro aconteceu durante o mês de setembro, quando o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, foi enfrentar o Persépolis no Irã, pelo Grupo E da Champions League Asiática.

Fatemeh Hamami, que tem 85% do corpo paralisado devido a complicações no nascimento, presenteou o craque português com um quadro de sua autoria, pintado com os pés.

Como forma de agradecimento pelo presente, o jogador respondeu abraçando-a e beijando-a no rosto. Tal gesto, porém, é proibido no Irã, visto que ambos não são casados. O encontro foi registrado pela artista no Instagram.