Temporal fez duas aeronaves desistirem de pousar antes de avião cair em Barcelos, AM

O mau tempo pode ter contribuído para a queda de avião de pequeno porte na tarde de sábado (16) na região de Barcelos, no interior do Amazonas, de acordo com informações preliminares.

Segundo autoridades locais, duas aeronaves desistiram de aterrissar no aeroporto local pouco antes do acidente.

O desastre deixou 14 mortos: piloto, copiloto e 12 passageiros, todos turistas que iriam praticar pesca esportiva. No domingo (17), a Defesa Civil confirmou os nomes dos passageiros.

O que sabemos sobre o acidente

• Os passageiros da aeronave saíram de Manaus com destino a Barcelos para praticar pesca recreativa. Em entrevista à CNN , o prefeito de Barcelos, Edson de Paula Rodrigues Mendes, informou que o avião foi fretado por um empresário que atua no setor de pesca esportiva na cidade.

O Embraer EMB-110 "Bandeirante" de matrícula PT-SOG pertencia à empresa Manaus Aerotáxi e, segundo consulta no portal da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), tinha permissão para operar normalmente. Em nota, a empresa lamentou o acidente e se colocou à disposição das autoridades para esclarecer o episódio.

• Ainda conforme explicou o prefeito, os passageiros eram amigos de Brasília, São Paulo e Minas Gerais, todos praticantes de pesca esportiva e que frequentavam a cidade há muitos anos. As vítimas devem ter os corpos levados para Manaus neste domingo (17).

• “Todos eles já eram acostumados na pesca esportiva em Barcelos. Alguns deles já pescavam na cidade há praticamente 20 anos”, contou Edson Mendes.

• Nesta manhã, a Defesa Civil confirmou os nomes dos passageiros. Além do piloto Leandro Souza e do copiloto Fernando Galvão, estavam a bordo: Euri Paulo dos Santos; Fabio Campos Assis; Fabio Ribeiro; Gilcresio Salvador Medeiros; Guilherme Boaventura Rabelo; Hamilton Alves Reis; Heudes Freitas; Luiz Carlos Cavalcante Garcia; Marcos de Castro Zica; Renato Souza de Assis; Roland Montenegro Costa; e Witter Ferreira de Faria.

“Temporal fora dos padrões”

• No momento da queda do avião, por volta das 15h (de Brasília), chovia forte em Barcelos, de acordo com a Defesa Civil do Amazonas. Outros aviões chegaram a cancelar pousos no aeroporto da cidade, segundo o prefeito do município.

• “Chova muito na cidade, um temporal fora dos padrões para a região. Duas aeronaves tinham desistido de pousar [no aeroporto da cidade], abortaram o procedimento e retornaram para Manaus”, relatou Edson Mendes.