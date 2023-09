Luísa Sonza anuncia fim com Chico Moedas, cita traição e Ana Maria Braga chora

A cantora Luísa Sonza anunciou, nesta quarta-feira (20), o fim do seu relacionamento com Chico Moedas, para quem dedicou uma música em seu novo álbum, intitulado “Escândalo Íntimo”, após uma suposta traição. Após o programa e sua repercussão, Chico excluiu sua conta no Instagram.

Durante entrevista ao vivo ao programa “Mais Você”, da TV Globo, Sonza leu uma carta escrita nessa madrugada para falar sobre o fim do namoro.Após o programa e sua repercussão, Chico excluiu sua conta no Instagram.

“É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. ‘Um erro pontual’. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia, [isso] o que eles chamam de ‘erro pontual’. Da autoestima destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa. É uma dor impossível de explicar”, inicia a cantora, que continua a carta.

“É uma quebra da confiança no próximo. É o medo de acreditar nas pessoas. É um sonho destruído. É toda sua entrega, todo seu zelo, cuidado, amor, jogado fora. ‘Intensa demais’? Intensa demais é alguém que larga tudo o que prometeu ou se propôs a construir a dois, por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento, por ter acreditado e caído na mentira que ainda geralmente vem não só antes, como depois da traição. Como se a traição já não bastasse”.

Em seguida, Sonza indica que ela e Chico Moedas discutiram a suposta traição.

“Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição, literalmente falam que a realidade é um detalhe para você, invalidando tudo o que a gente pensa, acredita, vê, tudo que é real. Nos atacam sem parar como se fôssemos nada. Mentem olhando no olho, como se fôssemos uma ameba que caem em qualquer coisa que eles possam dizer. A verdade é que eles acreditam em tudo isso. Eles acreditam que somos burras, frágeis, fáceis de convencer, de manipular, que o mundo é deles e eles podem tudo. Que nada é grave. Que sabe como é, homem é assim”, acrescenta.

A carta emocionou a apresentadora Ana Maria Braga, que chorou com a cantora durante a leitura.

Depois do relato da suposta traição, a cantora explicou que tomou aquela atitude em nome de todas as mulheres que já sofreram traição.

“Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada. Hoje vocês [homens] não vencem. Hoje eu quebro o ciclo pela minha mãe, por minhas tias e por todas as mulheres que eu vi minha vida inteira serem traídas e não tinham muitas vezes nem para onde ir, ficando com o traidor dentro de casa. Hoje eu me escolho, mesmo que me doa, mesmo que por vezes eu não queira, mesmo ainda te amando”.

O anúncio feito em um programa ao vivo quebrou a internet e se tornou o principal assunto do X, antigo Twitter.Usuárias da rede social saíram em defesa de Luísa Sonza.

O relacionamento entre Luísa Sonza e Chico Moedas foi oficializado no dia 18 de julho, aniversário da cantora. Na ocasião, o influenciador carioca postou um álbum de fotos dos dois com uma longa declaração. Luísa comentou na publicação e também se declarou para o novo namorado.

“O que me deixa sem palavras é o poder que você tem, e sempre teve de me surpreender, desde a primeira vez que te vi. Você é o cara mais lindo, legal, inteligente, [muito inteligente], interessante e bom que eu poderia conhecer”, falou na época.

Luisa escreveu uma música para o namorado, intitulada “Chico”. A canção faz parte do disco mais recente da artista, “Escândalo íntimo”.

A música alcançou o 1º lugar do Top 50 Brasil do Spotify, além de ter virado polêmica após Caetano Veloso dizer que “Chico” era uma Bossa Nova.

No início deste mês, Luísa Sonza cantou a música para o então namorado no festival “The Town”. Na plateia, Chico Moedas foi flagrado visivelmente admirado pela apresentação da namorada e sua reação foi exibida no telão do show.

Chico foi o terceiro relacionamento de maior destaque da cantora. Ela já foi casada dois anos com o humorista Whindersson Nunes e namorou por um ano o também cantor Vitão.