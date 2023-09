Mingau, da Ultraje a Rigor, desperta e abre os olhos, de acordo com boletim médico

O baixista Rinaldo Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, baleado na cabeça no início deste mês, despertou e abriu os olhos, segundo o boletim médico do Hospital São Luiz nesta quarta-feira (20).

“O paciente Rinaldo Amaral segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20/9), um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de ‘desmame’ da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável”, diz o comunicado da unidade.

Mingau está internado desde o último dia 3, quando foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o carro que o baixista dirigia foi alvo de criminosos. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

No dia 6, a Justiça decretou a prisão de quatro suspeitos de terem cometido o crime. Entretanto, somente um deles foi localizado e preso. Os outros três seguem foragidos.

Mingau e o Ultraje a Rigor

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, é baixista e produtor musical em atividade desde os anos 1980.

Sua primeira banda de projeção nacional foi a Ratos de Porão, onde tocou como guitarrista entre 1982 e 1985.

Mingau gravou o split “SUB”, que juntou músicas de Ratos de Porão, Fogo Cruzado e Cólera, lançado em 1983.

No ano seguinte, já com João Gordo nos vocais da banda, Mingau gravou as guitarras do álbum de estreia do Ratos, “Crucificados pelo Sistema”, um dos primeiros discos de hardcore do Brasil.

No final da década, em 1999, Mingau entra para o Ultraje a Rigor após a saída de Serginho Petroni. Naquele ano, a banda lançou “18 Anos Sem Tirar!”, disco gravado ao vivo três anos antes, que ganhou quatro faixas inéditas gravadas em estúdio, com Mingau.

Em 2001, a banda participa da terceira edição do Rock in Rio, em apresentação com o Ira!.

“Em 2005, a banda gravou e lançou, em CD e DVD (o primeiro da carreira), o seu Acústico MTV. O álbum inclui grandes sucessos como “Inútil”, “Mim Quer Tocar”, “Independente Futebol Clube” e “Eu Gosto de Mulher” e faixas inéditas, como “Cada Um Por Si””, destaca a banda na biografia em seu site oficial.

Em 2011, o Ultraje, com Mingau, Roger, Bacalhau e Marcos Kleine na formação, passou a fazer parte do elenco talk show “Agora É Tarde”, na Bandeirantes. A banda migrou com o apresentador Danilo Gentili para o SBT, no final de 2013, para o novo talk show, “The Noite”, onde seguem como banda fixa.