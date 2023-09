Leilão da Receita tem videogames e dezenas brinquedos; saiba como participar

A Receita Federal realiza, no próximo dia 28, mais um leilão público com cargas de mercadorias apreendidas ou abandonadas no Aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. Nesta edição do leilão, interessados podem dar lances para diversos produtos, entre brinquedos, videogames, fones de ouvido sem fio e outros aparelhos de tecnologia, utensílios de cozinha e roupas de adultos e infantis.