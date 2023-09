Grande Muralha da China é danificada por escavadeira que abria atalho

Duas pessoas foram detidas no norte da China após supostamente danificarem uma seção da Grande Muralha com uma escavadeira, segundo as autoridades locais.

Um homem de 38 anos e uma mulher de 55 anos na província de Shanxi foram acusados ​​de escavar a Grande Muralha para criar um atalho para os seus trabalhos de construção nas proximidades, segundo informou a polícia local em comunicado.

Eles supostamente expandiram uma abertura existente na estrutura antiga em uma lacuna grande o suficiente para a passagem de sua escavadeira para “economizar a distância de viagem”, de acordo com o comunicado.

A escavação causou danos “irreversíveis” à integridade e segurança daquela parte do muro, disse a polícia.

A polícia do condado de Yuyou deteve os dois suspeitos após receber relatos sobre os danos em 24 de agosto. O caso está sob investigação mais aprofundada, segundo o comunicado.

A Grande Muralha da China, que funcionou como uma importante defesa do norte do país para os sucessivos impérios chineses, tem uma extensão total de mais de 20.000 quilômetros e foi designada Patrimônio Mundial da Unesco em 1987.

Suas primeiras seções datam de mais de dois mil anos e foram posteriormente estendidas às antigas dinastias da China.

O dano foi infligido a uma seção da muralha que remonta à dinastia Ming (1368-1644), conhecida como a 32ª Grande Muralha. É também o lar de uma torre de vigia relativamente bem preservada e está listada como uma relíquia cultural provincial.

As autoridades chinesas intensificaram nos últimos anos a proteção da Grande Muralha e reprimiram atos de vandalismo.

Em 2021, três visitantes foram detidos e multados pela polícia por rabiscarem na famosa seção do muro de Badaling com um objeto pontiagudo.

Mais tarde naquele ano, as autoridades chinesas proibiram dois turistas estrangeiros de entrar na Grande Muralha depois que eles invadiram uma parte subdesenvolvida da seção Mutianyu da muralha.