Ex-jogador Kleber Gladiador é demitido da CNN após ser acusado de agredir mulher

O ex-jogador Kleber Gladiador foi demitido da CNN, onde participava do programa “Domingo com o Benja”, após ser acusado de agredir uma mulher em um posto de gasolina na cidade de São Paulo. De acordo com a reportagem do “Balanço Geral”, da Record TV, a confusão teria acontecido após ex-atleta ter esbarrado em uma funcionária do estabelecimento e a empurrado contra uma porta de vidro. A emissora ainda conseguiu imagens de câmeras de segurança que mostram a briga. Em divulgada no Instagram, Kleber negou a acusação e alegou apenas ter se defendido. “Diante das diversas matérias publicadas por diversos sites e notícias nas redes de televisão, diferente do veiculado, no último dia 03/09 fui agredido por três pessoas e apenas me defendi das agressões que sofri, sejam elas físicas e/ou morais. Em nenhum momento agredi qualquer funcionário (a) do estabelecimento, inclusive nos vídeos veiculados inexiste, da minha parte, qualquer agressão ou tentativa”, escreveu. Apesar de ser revelado nas categorias de base do São Paulo, o centroavante brilhou no futebol brasileiro com as camisas de Palmeiras e Cruzeiro. Ele também acumulou passagens por Grêmio, Vasco e Coritiba. Na Ucrânia, pelo Dínamo de Kiev, conquistou três Copas e dois campeonatos nacionais.

Por Jovem Pan News