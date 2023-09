‘Nenhum tiro foi disparado’, diz governador da Pensilvânia sobre captura de brasileiro

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, afirmou que não houve nenhum disparo durante o processo de captura de Danilo Cavalcante, o brasileiro que estava foragido da polícia nos Estados Unidos. “Nenhum tiro foi disparado durante a captura”, disse Shapiro em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, 13, horas após a prisão do homem de 34 anos. O governador também confirmou que não houve nenhum ferido durante a operação, que durou 14 dias. Segundo a polícia, uma denúncia sobre a localização aproximada de Danilo foi recebida na última noite, permitindo que as autoridades o cercassem com o auxílio de cães farejadores. O foragido foi encontrado deitado sobre o rifle que roubou na noite de segunda-feira, 11. Acredita-se que ele estava deitado para se esconder de um helicóptero da polícia. Os policiais o abordaram e ele se entregou, segundo as autoridades, por volta das 8h no horário local (9h em Brasília).

Ainda de acordo com as autoridades, o brasileiro foi levado a um instituto da polícia, onde será interrogado, e, depois, seguirá para uma prisão federal para cumprir sua sentença de prisão perpétua. Mais de 500 agentes atuavam nas buscas ao criminoso desde 31 de agosto, quando ele fugiu de uma prisão no condado de Chester escalando paredes. O pânico entre a população local aumentou desde a noite de segunda, 11, quando Danilo roubou o rifle e chegou a trocar tiros com um morador. A polícia havia pedido que os moradores da cidade de South Coventry se trancassem em suas casas. Um cerco policial bloqueava estradas e ruas nas horas que antecederam a captura.

O governador Josh Shapiro ainda falou sobre a segurança das prisões no Estado, garantindo que seriam feitos ajustes em diversos locais para evitar novas fugas. “Na Pensilvânia o sistema prisional é diferente. Temos prisões em diversos condados. Iremos fazer revisões em todas as prisões locais para garantir que outras fugas não ocorram. Sei que temos muito trabalho pela frente, mas é necessário”, disse o político.

Por Jovem Pan News