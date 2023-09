Apontado como responsável por assalto a mulher em moto é resgatado pela Polícia Militar

O criminoso João Lucas Oliveira Barbosa, de 20 anos, conhecido no mundo do crime como Mutante, foi salvo por uma guarnição da Policia Militar enquanto corria de faccionados que dispararam 8 vezes em sua direção, na tarde deste sábado, 2, no bairro Cidade Nova, em Rio Branco.

Segundo informações obtidas pelo ac24horas, João Lucas teria sido cercado por membros de uma organização criminosa e conseguido escapar de ao menos tiros, sendo posteriormente acudido por populares que chamaram a polícia. Com a chegada da guarnição, em consulta ao sistema, policiais constataram um mandado de prisão em aberto contra o homem, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Mais tarde, foi descoberto que o preso é apontado pela polícia civil como responsável pelo assalto a uma mulher já última quarta-feira, 30, no bairro bosque. O crime foi flagrado em vídeo por testemunhas, que filmaram a mulher caída ao chão sofrendo coronhadas, quando o agressor se levanta, corre, e tenta disparar contra a vítima, mas a arma falha. O mesmo autor também é acusado pelo assalto a uma outra mulher que teve a moto levada durante a ação criminosa ocorrida em 14 de agosto deste ano, próximo ao Pronto Socorro de Rio Branco, que também foi flagrada em vídeo (veja o vídeo dos dois crimes no vídeo abaixo).