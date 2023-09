O Corpo de Bombeiros Militar resgatou na tarde deste sábado, 2, no município de Sena Madureira, o corpo do adolescente Vanderson da Conceição Gomes, de 13 anos, que havia se afogado no Porto do Badeco, no bairro Vitória.

O jovem foi encontrado poucas horas depois de desaparecer nas águas do Rio Iaco. A tragédia causou comoção entre a população de Sena Madureira.

Segundo informações, o rapaz tentava atravessar o rio para buscar paú para vender, quando mergulhou e não voltou mais.