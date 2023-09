Homem de 39 anos é abordado por criminosos e executado a tiros em via pública em Rio Branco

Por Davi Sahid

Ananias Nascimento de Freitas, de 39 anos, foi executado a tiros em via pública na noite deste sábado, 2, na Travessa Flamengo no bairro Laélia Alcântara na região do Calafate em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Ananias estava caminhando em via pública quando foi abordado por criminosos armados que o levaram até a Travessa Flamengo e efetuaram quatro tiros que atingiram no peito e nas costas. Após a ação os autores do crime fugiram do local.

Populares após escutarem os tiros, foram averiguar o tinha acontecido e encontraram Ananias morto.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada até ao local e a Médica atestou o óbito da vítima.

A área foi isolada pelos Policiais Militares para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

Após a perícia o corpo de Ananias foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Pollicia acredita que o crime foi motivado por um acerto de contas, uma vez que, Ananias era usuário de drogas e furtava no território da organização criminosa.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).