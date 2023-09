Acreana que enfrenta fila de transplantes faz campanha pela doação de órgãos

A psicóloga acreana Ester Gouveia Viana, de 61 anos, que mora, atualmente, em Vila Velha, Espírito Santo, está acometida de um problemas nas córneas e se encontra na fila de transplante.

Em seu caso, a história é ainda mais impactante, já que a acreana, que trabalhou durante décadas na antiga Teleacre, já é transplantada. Alguns anos atrás, foi diagnosticada com um sério problema renal e passou por um transplante. Sua filha, Claryssa Viana, foi a doadora e o procedimento foi um sucesso.

Agora, Ester precisa de outro transplante. Numa consulta rotineira com o oftalmologista, foi diagnosticada com uma doença degenerativa nas córneas. A doença faz com que os “pontos luminosos” responsáveis pela visão vão, aos poucos, percam a capacidade. “É isso que eu tenho, quando eu recebi essa notícia eu achei que fosse ficar muito impactada, mas eu já passei por uma situação semelhante e decide lutar. A minha vista hoje, de um olho, eu só vejo sombra. Hoje eu não consigo mais ler normalmente”, afirma Ester.

A diferença para o primeiro transplante é que no caso das córneas, o transplante só ocorre com a doação pela família de alguém que faleceu. Ester decidiu fazer uma campanha para ajudar a si e aos milhares que estão nas filas de transplante.

“Essa minha campanha não se destina apenas a resolver a minha situação. Eu tenho muitos amigos, conhecidos que estão precisando de um rim, de um coração, de um pulmão e de outros órgãos. Por isso, gostaria muito de voltar a enxergar, mas queria muito que as pessoas pensassem com carinho nesse assunto que é a doação de órgãos”, explica Ester.

Veja o vídeo: