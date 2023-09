Homem se nega a entregar celular e acaba esfaqueado no Centro da capital acreana

Um homem identificado por Davi Simão, de 28 anos, que seria natural do estado de São Paulo, foi esfaqueado na tarde desta sexta-feira, 8, ao ser vítima de uma tentativa de assalto na rua Benjamin Constant, Centro da capital acreana.

Ele estava caminhando na região próxima ao Fórum de Rio Branco quando foi abordado por um desconhecido, que anunciou o assalto e exigiu que a vítima entregasse o celular. Como Davi resistiu, o criminoso pegou uma faca e desferiu ao menos três perfurações na vítima.

Após a ação, o assaltante fugiu do local. Populares viram Davi ferido e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do autor do crime fizeram patrulhamento na região central de Rio Branco em busca de prender o criminoso, mas ele não foi encontrado.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Divisão Especializada de Investigação Criminal (DEIC).

