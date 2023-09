Polícia Militar apreende duas armas de fogo em Porto Acre

Policiais militares do 3° Batalhão apreenderam duas armas de fogo após uma tentativa de feminícidio, na noite de quinta-feira, 07, em Porto Acre.

Os militares receberam um chamado do Copom em que um homem teria efetuado disparos de arma de fogo contra sua ex-companheira em um bar de Porto Acre. Os policiais se deslocaram ao endereço e as testemunhas relataram que o suspeito teria realizado ao menos quatro disparos ao encontrar a mulher ao lado de um outro homem no bar.

Os militares foram ao endereço do envolvido e encontraram um revólver, um rifle calibre 22 e diversas munições. O homem foi conduzido à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.

Por Assessoria de Comunicação da PMAC