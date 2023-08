Polícia Civil prende suspeito de matar mulher achada seminua em invasão

Rosângela Inácio Gonçalves, de 44 anos, foi encontrada morta em uma área de mata localizada nas imediações de uma invasão no município no último dia 13 de agosto. O corpo foi achado por moradores, acionaram a polícia.

Nesta quinta-feira (17), o principal suspeito do crime foi preso pela Polícia Civil. De acordo com as informações, ele confessou a autoria e disse ter mantido relações sexuais com a vítima antes de estrangulá-la.

Ainda no depoimento, o suspeito alegou que a mulher, que segundo o delegado Erick Maciel era dependente química, havia participado de um furto na residência da mãe dele, fato que pode ter motivado o ataque contra a vítima.

Ainda de acordo com Maciel, que conduz as investigações, a mulher apresentava lesão no rosto. Exames ainda dirão se ela foi estuprada pelo agressor, que permanecerá preso à disposição da Justiça.