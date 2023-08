Obra da ponte do Quinze é apresentada à representantes de banco internacional

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb), apresentou nesta quarta e quinta-feira, 16 e 17, aos técnicos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), o projeto de construção da ponte de interligação do bairro Quinze com a regional da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

A proposta se destina a melhorar a mobilidade da região, oferecendo mais uma alternativa de rota para conectar os bairros Aeroporto Velho e Quinze, reduzindo para a metade o tempo de percurso de uma região para outra.

Junto a essas intervenções, a localidade será beneficiada com a implantação de um parque de esqueite, que será incorporado ao Centro da Juventude existente na região.

Além da ponte de 203 metros de extensão, a obra envolve a duplicação de algumas ruas e o ordenamento do trânsito, que muda com o aumento do fluxo de veículos. Todo o complexo viário contemplará a duplicação da Rua Nossa Senhora da Conceição e a construção da Avenida da Juventude, para ligação com a Estrada da Sobral.

A proposta faz parte do novo acordo de empréstimo ao Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa), realizado junto ao Fonplata, que visa executar, além da Ponte do Quinze, mais duas obras: a orla nas margens do Rio Acre e a implantação do arco metropolitano de Rio Branco, no qual está prevista a construção de uma ponte sobre o Rio Acre e a execução de serviços de pavimentação com terraplanagem, drenagem, passeio público, sinalização viária e iluminação, interligando a AC-40 (região da Vila Acre) a BR-364 (região do Custódio Freire).

O Fonplata é um banco de desenvolvimento formado por cinco países – Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai -, e sua principal é apoiar a integração dos países-membros, para consolidar um desenvolvimento harmônico e inclusivo, mediante operações de crédito e recursos não reembolsáveis do setor público.

